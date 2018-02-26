BRIEF-Diplomat Pharmacy Posts Q4 Adj. Earnings Per Share $0.18

Feb 26 (Reuters) - Diplomat Pharmacy Inc:
* DIPLOMAT ANNOUNCES 4TH QUARTER AND 2017 YEAR END FINANCIAL RESULTS; PROVIDES 2018 GUIDANCE
* Q4 ADJUSTED NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.18
* REVENUE FOR Q4 OF 2017 WAS $1,155 MILLION, COMPARED TO $1,145 MILLION IN Q4 OF 2016
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.02, REVENUE VIEW $5.42 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.16, REVENUE VIEW $1.17 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: