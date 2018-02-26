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February 26, 2018 / 9:59 PM / in 11 hours

BRIEF-Diplomat Pharmacy Posts Q4 Adj. Earnings Per Share $0.18

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 26 (Reuters) - Diplomat Pharmacy Inc:

* DIPLOMAT ANNOUNCES 4TH QUARTER AND 2017 YEAR END FINANCIAL RESULTS; PROVIDES 2018 GUIDANCE

* Q4 ADJUSTED NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.18

* Q4 EARNINGS PER SHARE $0.09

* SEES FY 2018 EARNINGS PER SHARE $0.06 TO $0.17

* SEES FY 2018 REVENUE $5.3 BILLION TO $5.6 BILLION

* SEES 2018 ADJUSTED EPS BETWEEN $0.87 AND $0.97

* ‍REVENUE FOR Q4 OF 2017 WAS $1,155 MILLION, COMPARED TO $1,145 MILLION IN Q4 OF 2016​

* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.02, REVENUE VIEW $5.42 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.16, REVENUE VIEW $1.17 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

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