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January 5, 2018 / 2:16 PM / in an hour

BRIEF-Diplomat Reaffirms 2017 Guidance And Provides Preliminary 2018 Outlook

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 5 (Reuters) - Diplomat Pharmacy Inc:

* DIPLOMAT PHARMACY INC - ‍JEFF PARK, HAS BEEN APPOINTED INTERIM CHIEF EXECUTIVE OFFICER, EFFECTIVE IMMEDIATELY​

* DIPLOMAT PHARMACY INC - PHIL HAGERMAN TO CONTINUE SERVICE ON BOARD AND BECOME CHAIRMAN EMERITUS

* DIPLOMAT PHARMACY INC - BOARD HAS APPOINTED BEN WOLIN, INDEPENDENT LEAD DIRECTOR, AS CHAIRMAN OF DIPLOMAT BOARD, EFFECTIVE IMMEDIATELY

* DIPLOMAT INITIATES CEO TRANSITION; REAFFIRMS 2017 GUIDANCE AND PROVIDES PRELIMINARY 2018 OUTLOOK

* DIPLOMAT PHARMACY - ‍PARK‘S APPOINTMENT FOLLOWS RETIREMENT OF PHIL HAGERMAN

* DIPLOMAT PHARMACY INC - IN 2018, DIPLOMAT PRELIMINARILY EXPECTS REVENUE IN RANGE OF $5.3 TO $5.6 BILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

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