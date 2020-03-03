BRIEF-Direct Line Insurance FY Pretax Profit Fell 12.2% To 509.7 Mln Stg

March 3 (Reuters) - Direct Line Insurance Group PLC :
* DIRECT LINE INSURANCE - COST REDUCTIONS AND MODEL OF DISCIPLINED UNDERWRITING HELPED MAINTAIN A COMBINED OPERATING RATIO OF 92.2% IN FY
* ANNOUNCING A £150 MILLION SHARE BUYBACK AND AWARDING OUR PEOPLE £500 OF FREE SHARES EACH
* FY GROSS WRITTEN PREMIUM 3,203.1 MILLION STG VERSUS 3,211.9 MILLION STG AS REPORTED A YEAR EARLIER
* DIRECT LINE INSURANCE - REMAIN ON TRACK TO ACHIEVE OPERATIONAL AND FINANCIAL TARGETS OUTLINED AT CAPITAL MARKETS DAY
* LAUNCH OF A SHARE BUYBACK OF UP TO £150 MILLION WHICH WE EXPECT TO COMPLETE BY END OF JULY 2020.
* CORONAVIRUS OUTBREAK HAS POTENTIAL TO IMPACT 2020 RESULT OF OUR TRAVEL BUSINESS
* “WE REMAIN ON TRACK TO ACHIEVE OPERATIONAL AND FINANCIAL TARGETS WE OUTLINED AT OUR CAPITAL MARKETS DAY”
* TARGETS A COMBINED OPERATING RATIO OF 93% TO 95% FOR 2020 AND OVER MEDIUM TERM, NORMALISED FOR WEATHER
* WE HAVE TRAVEL REINSURANCE PROTECTION TO MITIGATE COST OF AN EVENT OVER A 28 DAY PERIOD TO £1 MILLION UP TO A LIMIT OF £10 MILLION
* DIRECT LINE -BY 2021-END, AIM TO UP ANNUAL PROPORTIONATE CONTRIBUTION FROM CURRENT-YEAR OPERATING PROFIT TO MORE THAN HALF OF TOTAL OPERATING PROFIT
* DIRECT LINE - TARGETING CUT IN OPERATING EXPENSES BY £50 MILLION BETWEEN 2018 & 2021, AIM TO IMPROVE OPERATING EXPENSE RATIO TO 20% BY 2023
* DIRECT LINE - REITERATE ONGOING TARGET OF ACHIEVING AT LEAST A 15% RETURN ON TANGIBLE EQUITY PER ANNUM
* ESTIMATE THAT CLAIMS COSTS OF CIARA AND DENNIS WILL BE IN REGION OF £35 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: