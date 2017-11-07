FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Direct Line Insurance says 9-month gross written premium up by 4.2 pct to 2.60 bln pounds
Sections
Featured
Roundup of Saudi princes widens
Saudi Arabia
Roundup of Saudi princes widens
Breakingviews: Disney-Fox mashup would truly be over the top
Deals
Breakingviews: Disney-Fox mashup would truly be over the top
India's cow vigilantes deny Muslims their livelihood
Special Report
India
India's cow vigilantes deny Muslims their livelihood
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
November 7, 2017 / 7:21 AM / in 3 hours

BRIEF-Direct Line Insurance says 9-month gross written premium up by 4.2 pct to 2.60 bln pounds

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 7 (Reuters) - DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC:

* TOTAL IN-FORCE POLICIES HAVE INCREASED BY 0.2% SINCE 30 SEPTEMBER 2016​

* ‍9-MONTH GROSS WRITTEN PREMIUM OF £2,601.4M INCREASED BY 4.2% COMPARED WITH FIRST NINE MONTHS OF 2016​

* ‍MOTOR, COMMERCIAL AND RESCUE BUSINESSES CONTINUED TO TRADE WELL IN QUARTER​

* IN 2017 CO EXPECTS TO DELIVER COMBINED OPERATING RATIO AROUND MIDDLE OF TARGET RANGE OF 93% TO 95%

* ‍ON CLAIMS, DAMAGE SEVERITY REMAINED AT ELEVATED LEVELS, WHILE FREQUENCY SO FAR THIS YEAR HAS BEEN BETTER THAN EXPECTED

* ‍IN LINE WITH GROUP‘S PREVIOUSLY STATED TARGETS, FY BUSINESS AS USUAL EXPENSE RATIO IS EXPECTED TO BE LOWER THAN 2016

* ‍GROUP NOW EXPECTS TO ACHIEVE 2.5% INVESTMENT INCOME YIELD IN 2017 VERSUS PREVIOUS EXPECTATION OF 2.4% INVESTMENT INCOME YIELD​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.