BRIEF-Dirtt And Iron Compass Agree On Board Refreshment

April 16 (Reuters) - DIRTT Environmental Solutions Ltd :
* DIRTT ENVIRONMENTAL SOLUTIONS - AGREED WITH RECOMMENDATIONS PROVIDED BY IRON COMPASS TO ADD JOHN (JACK) ELLIOTT, RONALD KAPLAN TO BOARD
* DIRTT ENVIRONMENTAL SOLUTIONS LTD - IRON COMPASS WITHDRAWS MEETING REQUISITION AND ENTERS INTO SETTLEMENT AGREEMENT WITH DIRTT
* DIRTT - TO IMMEDIATELY ACCOMMODATE APPOINTMENTS, LAWRENCE D. FAIRHOLM RETIRED FROM BOARD, INTERIM CEO GOLDSTEIN TO STEP DOWN AS DIRECTOR
* DIRTT - JOHN ELLIOTT, KAPLAN TO JOIN EXISTING DIRECTORS TODD LILLIBRIDGE AND RICHARD HARAY ON NEWLY-CREATED CEO SEARCH COMMITTEE
* DIRTT ENVIRONMENTAL SOLUTIONS - GOLDSTEIN WILL CONTINUE TO LEAD CO AS INTERIM CEO Source text for Eikon: Further company coverage: