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BRIEF-Discovery Communications Increases stake In Oprah Winfrey Network (OWN)
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#Market News
December 4, 2017 / 7:12 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Discovery Communications Increases stake In Oprah Winfrey Network (OWN)

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 4 (Reuters) - Discovery Communications Inc:

* DISCOVERY COMMUNICATIONS INCREASES OWNERSHIP INTEREST IN OPRAH WINFREY NETWORK (OWN)

* DISCOVERY COMMUNICATIONS - COMPLETED AGREEMENT WITH OPRAH WINFREY’S HARPO INC TO INCREASE OWNERSHIP STAKE IN OPRAH WINFREY NETWORK JV

* DISCOVERY COMMUNICATIONS - CO PAID $70 MILLION TO ACQUIRE ADDITIONAL 24.5 PERCENT STAKE IN OWN FROM HARPO, AFTER CONSIDERING NET DEBT AT THE OWN

* DISCOVERY COMMUNICATIONS - DEAL INCREASES CO‘S OWNERSHIP STAKE IN THE OWN TO OVER 70 PERCENT

* DISCOVERY COMMUNICATIONS - WINFREY’S HARPO TO RETAIN SIGNIFICANT MINORITY INTEREST IN THE OWN AND WINFREY TO CONTINUE AS CEO

* DISCOVERY COMMUNICATIONS - WINFREY’S EXCLUSIVITY COMMITMENT TO THE OWN HAS EXTENDED THROUGH 2025 Source text for Eikon: Further company coverage:

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