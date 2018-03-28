BRIEF-Docusign Inc Files For IPO Of Up To $100 Million

March 28 (Reuters) - Docusign Inc :
* DOCUSIGN INC FILES FOR IPO OF UP TO $100 MILLION – SEC FILING
* DOCUSIGN INC SAYS IT INTENDS TO APPLY TO HAVE ITS COMMON STOCK LISTED ON NASDAQ GLOBAL SELECT MARKET UNDER THE SYMBOL “DOCU”
* DOCUSIGN INC SAYS MORGAN STANLEY, J.P. MORGAN, CITIGROUP ARE AMONG UNDERWRITERS TO IPO
* DOCUSIGN INC SAYS BOFA MERRILL LYNCH, DEUTSCHE BANK SECURITIES, JMP SECURITIES ARE AMONG UNDERWRITERS TO IPO
* DOCUSIGN INC SAYS PIPER JAFFRAY, WILLIAM BLAIR ARE AMONG UNDERWRITERS TO IPO
* DOCUSIGN INC SAYS PROPOSED IPO PRICE IS AN ESTIMATE SOLELY FOR CALCULATING SEC REGISTRATION FEE Source text : (bit.ly/2GgYZxC)