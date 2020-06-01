Healthcare
June 1, 2020 / 1:22 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Dods Group Says CFO Simon Bullock Has Been Appointed To Board

1 Min Read

June 1 (Reuters) - Dods Group PLC:

* DODS GROUP PLC - SIMON BULLOCK, DODS’ CHIEF FINANCIAL OFFICER, HAS BEEN APPOINTED TO BOARD OF DIRECTORS WITH IMMEDIATE EFFECT

* DODS GROUP PLC - DIRECTORS HAD TAKEN A 20% REDUCTION IN THEIR REMUNERATION

* DODS GROUP PLC - BOARD HAS NOW RESOLVED TO EXTEND REMUNERATION REDUCTION FOR NEXT THREE MONTHS TO ALL SENIOR EMPLOYEES

* DODS GROUP PLC - FOLLOWING ADVICE RECEIVED FROM A PRE-EMINENT SEARCH FIRM BOARD HAS DECIDED NOT TO RECRUIT A NEW CEO Source text for Eikon: Further company coverage:

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