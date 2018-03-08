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March 8, 2018 / 5:27 AM / Updated 10 hours ago

BRIEF-Doha Bank OGM Approves EMTN Bonds Issue

Reuters Staff

1 Min Read

March 8 (Reuters) - DOHA BANK:

* OGM APPROVES ISSUANCE OF DEBT NOTES “BONDS” USING DOHA BANK EMTN PROGRAMME‍​

* SAYS BONDS ISSUE TO BE IN VARYING AMOUNTS WHICH WOULD, IN AGGREGATE, NOT EXCEED THE EMTN PROGRAMME VALUING $2 BILLION

* SAYS NO SINGLE DEAL OF BONDS ISSUE WOULD EXCEED $1 BILLION

* SAYS BONDS ISSUE WOULD BE IN VARIOUS CURRENCIES INCLUDING US DOLLAR, EURO, TAIWAN DOLLAR, AUSTRALIAN DOLLAR, YEN, SWISS FRANCS, STERLING POUND

* BONDS’ VARYING MATURITIES NOT TO EXCEED 30 YEARS

* OGM APPROVES REDUCTION OF MINIMUM AMOUNT PER ISSUANCE TO $1 MILLION FROM $50 MILLION UNDER COMMERCIAL PAPERS PROGRAM Source:(bit.ly/2G4aM2U) Further company coverage:

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