BRIEF-Doha Bank OGM Approves EMTN Bonds Issue

March 8 (Reuters) - DOHA BANK:
* OGM APPROVES ISSUANCE OF DEBT NOTES “BONDS” USING DOHA BANK EMTN PROGRAMME
* SAYS BONDS ISSUE TO BE IN VARYING AMOUNTS WHICH WOULD, IN AGGREGATE, NOT EXCEED THE EMTN PROGRAMME VALUING $2 BILLION
* SAYS NO SINGLE DEAL OF BONDS ISSUE WOULD EXCEED $1 BILLION
* SAYS BONDS ISSUE WOULD BE IN VARIOUS CURRENCIES INCLUDING US DOLLAR, EURO, TAIWAN DOLLAR, AUSTRALIAN DOLLAR, YEN, SWISS FRANCS, STERLING POUND
* OGM APPROVES REDUCTION OF MINIMUM AMOUNT PER ISSUANCE TO $1 MILLION FROM $50 MILLION UNDER COMMERCIAL PAPERS PROGRAM Source:(bit.ly/2G4aM2U) Further company coverage: