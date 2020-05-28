BRIEF-Dollar General Corporation Reports First Quarter 2020 Results

May 28 (Reuters) - Dollar General Corp:
* Q1 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $1.74 — REFINITIV IBES DATA
* Q1 SALES $8.4 BILLION VERSUS REFINITIV IBES ESTIMATE OF $7.61 BILLION
* REALIZED SIGNIFICANT SALES BENEFIT IN Q1 OF FISCAL YEAR AS A RESULT OF COVID-19
* AS OF MAY 1, 2020, TOTAL MERCHANDISE INVENTORIES, AT COST, WERE $4.1 BILLION VERSUS $4.1 BILLION AS OF MAY 3, 2019
* SINCE END OF Q1, CONTINUED TO EXPERIENCE ELEVATED DEMAND IN ITS STORES
* DOLLAR GENERAL - THROUGH MAY 26, 2020, SAME-STORE SALES HAVE INCREASED ABOUT 22% COMPARED TO COMPARABLE PERIOD IN 2019 FISCAL YEAR
* EXPECTS IT WILL EXCEED FISCAL 2020 NET SALES, SAME-STORE SALES AND DILUTED EPS GUIDANCE THAT WAS ISSUED ON MARCH 12
* INTENDS TO RESUME SHARE REPURCHASE, WHICH MAY BE AS EARLY AS Q2
* FOR 2020, CO CONTINUES TO PLAN FOR CAPEX IN RANGE OF $925 MILLION TO $975 MILLION
* DOLLAR GENERAL - CONSUMER BEHAVIOR DRIVEN BY COVID-19 HAD A SIGNIFICANT POSITIVE EFFECT ON NET SALES AND SAME-STORE SALES IN Q1 Source text for Eikon: Further company coverage: