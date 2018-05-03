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May 3, 2018 / 2:44 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Dollar Tree Inc Says CEO Gary Philbin's FY 2017 Total Compensation Was $7.7 Mln

Reuters Staff

1 Min Read

May 3 (Reuters) - Dollar Tree Inc:

* DOLLAR TREE INC SAYS GARY PHILBIN’S FY 2017 TOTAL COMPENSATION WAS $7.7 MILLION VERSUS $9.7 MILLION IN FY 2016 - SEC FILING

* DOLLAR TREE INC SAYS EXECUTIVE CHAIRMAN AND FORMER CEO BOB SASSER’S FY 2017 TOTAL COMPENSATION WAS $12.7 MILLION VERSUS $10.6 MILLION IN FY 2016

* DOLLAR TREE INC SAYS FAMILY DOLLAR STORES' PRESIDENT, DUNCAN MAC NAUGHTON'S FY 2017 TOTAL COMPENSATION WAS $4.2 MILLION VERSUS $6.6 MILLION IN FY 2016 Source text : (bit.ly/2FHJWfm) Further company coverage:

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