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April 21, 2020 / 1:43 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Donaco International Confirms 7-Day Extension Of Temporary Closure Of Casino Ops In Lao Cai, Vietnam

1 Min Read

April 21 (Reuters) - Donaco International Ltd:

* DONACO INTERNATIONAL LTD - CONFIRMS 7-DAY EXTENSION OF TEMPORARY CLOSURE OF CASINO OPERATIONS AT ARISTO INTERNATIONAL HOTEL IN LAO CAI, VIETNAM

* DONACO INTERNATIONAL LTD - STAR VEGAS CASINO OPERATIONS IN POIPET, CAMBODIA ALSO REMAIN TEMPORARILY CLOSED IN LINE WITH GOVERNMENT RESTRICTIONS

* DONACO INTERNATIONAL LTD - UNDERTAKING PRAGMATIC MEASURES TO REDUCE COSTS

* DONACO INTERNATIONAL LTD - CLOSURE OF BOTH CASINO OPERATIONS WILL HAVE A MATERIAL IMPACT ON DONACO’S BUSINESS Source text for Eikon: Further company coverage:

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