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February 12, 2018 / 10:57 PM / in 14 hours

BRIEF-Donaco Intl Sees ‍Dec HY17 Group Revenue To Be In Range Of $43 Mln To $44 Mln​

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 13 (Reuters) - Donaco International Ltd:

* THERE ARE INDICATORS OF IMPAIRMENT APPLYING TO STAR VEGAS CASINO LICENCE, BASED ON PRELIMINARY RESULTS OF BUSINESS FOR SIX MONTHS TO DEC 2017

* CURRENT INDICATIONS, PRIOR TO COMPLETION OF AUDIT REVIEW, ARE THAT IMPAIRMENT CHARGE WILL BE APPROXIMATELY $144 MILLION.

* DEC 2017 HY STATUTORY NET PROFIT AFTER TAX (BEFORE IMPAIRMENT) IS EXPECTED TO BE IN RANGE OF $9-$9.5 MILLION

* ‍DEC 2017 HY GROUP REVENUE IS EXPECTED TO BE IN RANGE OF $43 MILLION - $44 MILLION, WITH EBITDA IN RANGE OF $19MLN - $20 MILLION​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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