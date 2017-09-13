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BRIEF-DONG Energy signs letter of intent for Canadian offshore wind project
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September 13, 2017 / 12:21 PM / a month ago

BRIEF-DONG Energy signs letter of intent for Canadian offshore wind project

Reuters Staff

1 Min Read

Sept 13 (Reuters) - DONG ENERGY A/S

* DONG ENERGY SIGNS LETTER OF INTENT WITH NAIKUN WIND ENERGY GROUP IN BRITISH COLUMBIA, CANADA

* THIS GIVES DONG THE EXCLUSIVE RIGHTS TO NEGOTIATE A JOINT DEVELOPMENT AGREEMENT FOR THE HAIDA ENERGY FIELD OFFSHORE WIND PROJECT AND EXPLORE THE POTENTIAL FOR ESTABLISHING A LONG-TERM PARTNERSHIP WITH NAIKUN WIND ENERGY GROUP

* THE HAIDA ENERGY FIELD LOCATION HAS SOME OF THE STRONGEST, MOST-CONSISTENT WINDS IN THE WORLD AND COMPRISES OF A 550-SQUARE KILOMETER AREA

* THE PROJECT WOULD FEATURE BOTTOM-FIXED STRUCTURES DUE TO THE SHALLOW WATER AT THE PROJECT LOCATION FURTHER COMPANY COVERAGE: (Reporting by Stine Jacobsen)

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