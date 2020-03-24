BRIEF-Dongguang Chemical Posts FY Profit Attributable Of RMB161.6 Mln

March 24 (Reuters) - Dongguang Chemical Ltd:
* RECOMMENDED A FINAL DIVIDEND OF HK6 CENTS PER ORDINARY SHARE
* FY PROFIT ATTRIBUTABLE RMB161.6 MILLION VS RMB99.7 MILLION
* GROUP’S SUBSIDIARY IN PRC HAS MAINTAINED A NORMAL PRODUCTION DURING COVID-19 EPIDEMIC
* SINCE MID-FEBRUARY SHIPMENTS HAVE INCREASED, AND PRODUCT PRICE HAS QUICKLY RECOVERED
* PRODUCT TRANSPORTATION SUSTAINED CONSIDERABLE DELAY & SHUTDOWN OF FREIGHT AND SOME DOWNSTREAM COS DUE TO COVID-19 EPIDEMIC Source text for Eikon: Further company coverage: