Healthcare
March 24, 2020 / 3:13 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Dongguang Chemical Posts FY Profit Attributable Of RMB161.6 Mln

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March 24 (Reuters) - Dongguang Chemical Ltd:

* FY REVENUE RMB2.12 BILLION VERSUS RMB2.29 BILLION

* RECOMMENDED A FINAL DIVIDEND OF HK6 CENTS PER ORDINARY SHARE

* FY PROFIT ATTRIBUTABLE RMB161.6 MILLION VS RMB99.7 MILLION

* GROUP’S SUBSIDIARY IN PRC HAS MAINTAINED A NORMAL PRODUCTION DURING COVID-19 EPIDEMIC

* SINCE MID-FEBRUARY SHIPMENTS HAVE INCREASED, AND PRODUCT PRICE HAS QUICKLY RECOVERED

* PRODUCT TRANSPORTATION SUSTAINED CONSIDERABLE DELAY & SHUTDOWN OF FREIGHT AND SOME DOWNSTREAM COS DUE TO COVID-19 EPIDEMIC Source text for Eikon: Further company coverage:

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