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April 9, 2020 / 2:04 PM / Updated 4 hours ago

BRIEF-Dongyue Group Approves Spin-Off Of Shandong Dongyue Future Hydrogen Energy Materials

1 Min Read

April 9 (Reuters) - Dongyue Group Ltd:

* RESOLVED TO APPROVE SPIN-OFF OF SHANDONG DONGYUE FUTURE HYDROGEN ENERGY MATERIALS

* SPIN-OFF OF BY SEPARATE OFFERING & LISTING OF DONGYUE FUTURE’S SHARES ON SCI-TECH INNOVATION BOARD OF SHANGHAI STOCK EXCHANGE

* PROPOSED SPIN-OFF EXPECTED TO ACCELERATE DEVELOPMENT OF DONGYUE FUTURE’S BUSINESS. AMONG OTHERS

* IF PROPOSED SPIN-OFF IS PROCEEDED WITH, TO SUBMIT SPIN-OFF PROPOSAL ON PROPOSED SPIN-OFF TO HONG KONG STOCK EXCHANGE FOR APPROVAL Source text for Eikon: Further company coverage:

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