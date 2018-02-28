BRIEF-Donnelley Reports Q4 Non-Gaap Earnings Per Share $0.14

Feb 28 (Reuters) - Donnelley Financial Solutions Inc :
* DONNELLEY FINANCIAL REPORTS FOURTH-QUARTER AND FULL-YEAR 2017 RESULTS AND ISSUES 2018 GUIDANCE
* Q4 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.14
* SEES 2018 NON-GAAP ADJUSTED EBITDA $165 MILLION -$175 MILLION
* SEES 2018 CAPITAL EXPENDITURES $40 MILLION TO $45 MILLION
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.72, REVENUE VIEW $1.02 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* DONNELLEY FINANCIAL SOLUTIONS - Q4 NET LOSS INCLUDED ADDITIONAL INCOME TAX EXPENSE OF $0.67 PER DILUTED SHARE RELATED TO TAX REFORM Source text for Eikon: Further company coverage: