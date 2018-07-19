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July 19, 2018 / 4:44 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Dormakaba Holding FY EBITDA Up By Around 10 Pct

Reuters Staff

1 Min Read

July 19 (Reuters) - DORMAKABA HOLDING AG:

* IN 2017/18 FY INCREASED CONSOLIDATED SALES BY AROUND 13% TO APPROX. CHF 2.84 BILLION (PREVIOUS YEAR CHF 2.52 BILLION)

* OPERATING PROFIT (EBITDA) INCREASED BY AROUND 10% (PREVIOUS YEAR CHF 387 MILLION)

* AIMS TO ACHIEVE ITS TARGETED EBITDA MARGIN OF 18% AT THE LATEST BY 2020/21 INSTEAD OF THE 2018/2019 FINANCIAL YEAR

* EXPECTS AN EBITDA MARGIN IN THE RANGE OF 16.0% – 16.5% FOR THE CURRENT FINANCIAL YEAR 2018/19 Source text - bit.ly/2uTs1yX Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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