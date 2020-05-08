BRIEF-Dormakaba Withdraws Guidance Due To Pandemic

May 8 (Reuters) - Dormakaba Holding AG:
* NET SALES AND PROFITABILITY IN Q3 OF 2019/20 DECLINING DUE TO CRISIS
* FREE CASH FLOW SIGNIFICANTLY HIGHER THAN IN PREVIOUS YEAR
* SOLID BALANCE SHEET AND COMPREHENSIVE FINANCING FACILITIES
* CONSISTENT CONTINUATION OF STRATEGY WITH WELL-CHOSEN INVESTMENTS DESPITE COVID-19 CRISIS
* EBITDA MARGIN IN Q3 OF 2019/20 WAS AROUND 150 BASIS POINTS LOWER THAN YEAR-BACK FIGURE
* DEVELOPMENT OF ECONOMY AND IMPACT OF COVID-19 PANDEMIC ON OUR BUSINESS CANNOT BE PREDICTED
* SITUATION IN CHINA HAS STABILIZED AND BOTH PRODUCTION AND LOCAL DEMAND HAVE ALREADY RETURNED TO A SATISFACTORY LEVEL
* UNFAVORABLE EFFECTS IN NORTH AND SOUTH AMERICA AND IN PARTS OF ASIA AND EUROPE
* WITHDRAWING ITS PREVIOUS GUIDANCE AND WILL NOT BE MAKING ANY MORE FINANCIAL FORECASTS FOR CURRENT 2019/20 FINANCIAL YEAR Source text for Eikon: Further company coverage: (Berlin Speed Desk)