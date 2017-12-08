FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Dorman Products Enters Into A New Credit Agreement
Sections
Featured
NYC mother seeks millions from city after child's lead poisoning
Reuters Investigates: Lead Poisoning
NYC mother seeks millions from city after child's lead poisoning
Chronic shortages give rise to 'medical flea markets'
Venezuela
Chronic shortages give rise to 'medical flea markets'
Aide tries to refocus tax debate after Trump remark
Politics
Aide tries to refocus tax debate after Trump remark
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Market News
December 8, 2017 / 4:48 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Dorman Products Enters Into A New Credit Agreement

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 8 (Reuters) - Dorman Products Inc:

* DORMAN PRODUCTS INC - ‍ ON DECEMBER 7, CO ENTERED INTO A NEW CREDIT AGREEMENT- SEC FILING

* DORMAN PRODUCTS SAYS CREDIT AGREEMENT PROVIDES A $100 MILLION REVOLVING CREDIT FACILITY, INCLUDING $20 MILLION SUBLIMIT - SEC FILING

* DORMAN PRODUCTS INC - HAS ABILITY TO REQUEST AN INCREASE OF REVOLVING CREDIT FACILITY SIZE IN FUTURE BY UP TO AN ADDITIONAL $100 MILLION

* DORMAN PRODUCTS-CREDIT AGREEMENT REPLACED EXISTING CREDIT AGREEMENT,THIRD AMENDED AND RESTATED CREDIT AGREEMENT, DATED AS OF JULY 24, 2006,AS AMENDED​

* DORMAN PRODUCTS - SUBJECT TO EARLIER TERMINATION RIGHTS & EVENTS OF DEFAULT, STATED MATURITY DATE OF REVOLVING CREDIT FACILITY IS DEC 7, 2022

* DORMAN PRODUCTS INC - PROCEEDS FROM REVOLVING CREDIT FACILITY WILL BE USED TO FINANCE CAPITAL EXPENDITURES

* DORMAN PRODUCTS INC -THE ‍EXISTING CREDIT AGREEMENT WAS SCHEDULED TO EXPIRE ON JUNE 30, 2018​ Source text: (bit.ly/2A6cjSd) Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.