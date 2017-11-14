BRIEF-Doro updates on strategies and financial targets

Nov 14 (Reuters) - DORO AB:
* TARGET IS AVERAGE ANNUAL NET SALES GROWTH OF AT LEAST 10% (INCL. POTENTIAL M&A)
* TARGET IS DIVIDEND TO SHAREHOLDERS CORRESPONDING TO 33% OF NET PROFIT
* NEW FINANCIAL TARGET: LONG TERM OPERATING PROFIT (EBIT) MARGIN OF AT LEAST 8%
* NEW FINANCIAL TARGET: NET DEBT IN RELATION TO EBITDA SHOULD NOT BE GREATER THAN 2.5X
* NEW FINANCIAL TARGET: LONG TERM SHARE OF TOTAL REVENUES COMING FROM SERVICES OF AT LEAST 30% Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)