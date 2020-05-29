BRIEF-Dottikon ES Holding FY Net Income Of CHF 33.2 Million, Up 104%

May 29 (Reuters) - Dottikon Es Holding AG:
* FY NET SALES OF CHF 174.8 MILLION, UP 18.3 PERCENT COMPARED TO THE PREVIOUS YEAR
* FY EBITDA OF CHF 55.4 MILLION, UP 39.0 PERCENT COMPARED TO THE PREVIOUS YEAR
* FY EBIT OF CHF 36.5 MILLION, UP 80.9 PERCENT COMPARED TO THE PREVIOUS YEAR
* FY NET INCOME OF CHF 33.2 MILLION, UP 104.0 PERCENT COMPARED TO THE PREVIOUS YEAR
* THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSES TO THE ANNUAL GENERAL MEETING OF JULY 3, 2020 NO DIVIDEND PAYMENT
* FOR THE ONGOING FULL BUSINESS YEAR 2020/21, DOTTIKON ES EXPECTS NET SALES ABOVE THE PREVIOUS YEAR’S FIGURE. Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)