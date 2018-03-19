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March 19, 2018 / 12:18 PM / Updated 14 hours ago

BRIEF-Dova Pharmaceuticals Signs Distribution Agreement With Fosun Pharma For Mainland China And Hong Kong

Reuters Staff

1 Min Read

March 19 (Reuters) - Dova Pharmaceuticals Inc:

* DOVA PHARMACEUTICALS SIGNS EXCLUSIVE DISTRIBUTION AGREEMENT WITH FOSUN PHARMA FOR MAINLAND CHINA AND HONG KONG

* DOVA PHARMACEUTICALS - ‍DEAL THROUGH UNIT GRANTING FOSUN PHARMA EXCLUSIVE DEVELOPMENT,DISTRIBUTION RIGHTS OF AVATROMBOPAG IN MAINLAND CHINA, HONG KONG​

* DOVA PHARMACEUTICALS INC - ‍TERMS OF TRANSACTION INCLUDE AN UPFRONT PAYMENT, MILESTONE PAYMENTS, AND A FIXED TRANSFER PRICE FOR PRODUCT SUPPLIED​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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