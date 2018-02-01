BRIEF-DowDupont Sees Q1 Net Sales of $20.5 Bln to $21.3 Bln

Feb 1 (Reuters) - Dowdupont Inc:
* DOWDUPONT SEES Q1 NET SALES $20.5 BILLION - $21.3 BILLION
* Q1 REVENUE VIEW $22.27 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* DOWDUPONT SEES Q1 NET SALES EX. AGRICULTURE SEGMENT UP ABOUT 8 PERCENT
* SEES FY18 SALES UP MID-SINGLE DIGITS PERCENT AND EPS UP MID-TO HIGH-TEENS PERCENT
* SEES FY18 AGRICULTURE SEGMENT NET SALES UP MID-SINGLE DIGITS PERCENT
* SEES FY18 PERFORMANCE MATERIALS & COATINGS NET SALES UP MID-SINGLE DIGITS PERCENT
* DOWDUPONT - SEES Q1 NET SALES FOR AGRICULTURE FLAT IN THE FIRST HALF; 45 PERCENT OF FIRST HALF SALES, EARNINGS EXPECTED TO LAND IN Q1
* DOWDUPONT - SEES Q1 NET SALES FOR PERFORMANCE MATERIALS & COATINGS UP MID-SINGLE DIGITS PERCENT
* DOWDUPONT - SEES Q1 NET SALES FOR INDUSTRIAL INTERMEDIATES & INFRASTRUCTURE UP MID-TWENTIES PERCENT
* DOWDUPONT - SEES Q1 NET SALES FOR PACKAGING & SPECIALTY PLASTICS UP LOW-SINGLE DIGITS PERCENT
* SEES FY18 INDUSTRIAL INTERMEDIATES & INFRASTRUCTURE NET SALES UP ABOUT 10 PERCENT
* SEES FY18 PACKAGING & SPECIALITY PLACTICS NET SALES FLAT VERSUS FY17 Source text: (bit.ly/2GCXlqn) Further company coverage: