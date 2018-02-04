FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Future Of Money
The Trump Effect
Politics
North Korea
Technology
Myanmar
#Technology, Media and Telecommunications
February 4, 2018 / 11:27 PM / in 2 hours

BRIEF-Downer Edi Sees Non-Cash Impairment Of Mining Goodwill

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 5 (Reuters) - Downer Edi Ltd:

* NON-CASH IMPAIRMENT OF MINING GOODWILL

* ‍WILL IMPAIR CARRYING VALUE OF GOODWILL FOR ITS MINING BUSINESS.​

* NO CHANGE TO UNDERLYING GUIDANCE FOR 2018 FINANCIAL YEAR

* A PRE-TAX CHARGE OF $77 MILLION WILL BE RECORDED IN DOWNER‘S RESULTS FOR SIX MONTHS TO 31 DECEMBER 2017

* IS TARGETING FY UNDERLYING NET PROFIT AFTER TAX & BEFORE AMORTISATION OF ACQUIRED INTANGIBLE ASSETS OF $295 MILLION BEFORE MINORITY INTERESTS​

* ‍HY PRE-TAX CHARGE IS A NON-CASH ITEM AND WILL NOT HAVE ANY IMPACT ON CASH FLOW OR COMPANY‘S EXISTING OPERATIONS​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.