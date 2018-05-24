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May 24, 2018 / 10:38 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-DPW Partners With Perennial Restauranteurs To Acquire I.Am Hospitality Group

Reuters Staff

1 Min Read

May 24 (Reuters) - DPW Holdings Inc:

* DPW PARTNERS WITH PERENNIAL RESTAURANTEURS TO ACQUIRE I.AM HOSPITALITY GROUP

* DPW HOLDINGS - INTEND TO EXPAND PREP KITCHEN BRAND THROUGHOUT CALIFORNIA STARTING 2018 AS WELL AS EXPAND PORTFOLIO OF RESTAURANT BRANDS OWNED BY IAM

* DPW HOLDINGS INC - CO’S UNIT PROVIDED FINANCING TO IAM INC TO FINANCE ACQUISITION

* DPW - NEW PARTNERS, DEBORAH AND DAVID KRAUSE, WILL OPERATE IAM, INC. AND OVERSEE MANAGEMENT OF PREP KITCHEN BRANDED RESTAURANTS Source text for Eikon: Further company coverage:

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