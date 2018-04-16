FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Healthcare
April 16, 2018 / 5:02 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Draegerwerk 2018 EBIT Margin Likely To Come Out In Lower Range Of Guidance

Reuters Staff

1 Min Read

April 16 (Reuters) - Draegerwerk AG & Co KGaA:

* SAYS ORDER INTAKE IN Q1 ROSE BY ROUGHLY 2.6 PERCENT NET OF CURRENCY EFFECTS (NOMINAL: -2.8 PERCENT)

* SAYS NET SALES DECLINED BY ROUGHLY 2.5 PERCENT NET OF CURRENCY EFFECTS (NOMINAL: -7.4 PERCENT) TO APPROXIMATELY EUR 496 MILLION

* SAYS EBIT FOR Q1 AMOUNTED TO ROUGHLY EUR -40 MILLION AND WAS SIGNIFICANTLY BELOW EBIT OF PRIOR YEAR’S QUARTER

* SAYS CONTINUES TO EXPECT NET SALES GROWTH (NET OF CURRENCY EFFECTS) OF BETWEEN 2.0 AND 5.0 PERCENT AND AN EBIT MARGIN OF BETWEEN 4.0 AND 6.0 PERCENT FOR THE FULL YEAR

* SAYS EBIT MARGIN IS LIKELY TO COME OUT IN LOWER RANGE OF GUIDANCE. Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.