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January 12, 2018 / 3:39 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Draegerwerk FY ‍Net Sales Up By Roughly 1.9 Percent To Some EUR 2.57 Bln​

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 12 (Reuters) - DRAEGERWERK AG & CO KGAA:

* FY ‍NET SALES INCREASED BY ROUGHLY 1.9 PERCENT TO SOME EUR 2.57 BILLION​

* ‍EBIT MARGIN IS EXPECTED TO HAVE STOOD AT BETWEEN 5.8 AND 6.1 PERCENT IN 2017 (2016: 5.4 PERCENT)​

* ‍ANTICIPATES NET SALES GROWTH OF BETWEEN 2.0 AND 5.0 PERCENT (NET OF CURRENCY EFFECTS) IN 2018​

* ‍PROFITABILITY IS LIKELY TO FALL SLIGHTLY FOR A SHORT TIME​

* ‍EBIT MARGIN IS LIKELY TO BE BETWEEN 4.0 AND 6.0 PERCENT IN 2018 AND ALSO IN 2019​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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