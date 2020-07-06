Healthcare
July 6, 2020 / 1:19 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Dragonfly Therapeutics Announces Research Collaboration With Bristol Myers Squibb

1 Min Read

July 6 (Reuters) - Bristol-Myers Squibb Co:

* DRAGONFLY THERAPEUTICS ANNOUNCES NEW RESEARCH COLLABORATION WITH BRISTOL MYERS SQUIBB TO DEVELOP NOVEL THERAPEUTIC CANDIDATES FOR MULTIPLE SCLEROSIS AND NEURO-INFLAMMATION TARGET

* DRAGONFLY THERAPEUTICS - BRISTOL MYERS SQUIBB WILL PAY DRAGONFLY A $55 MILLION UPFRONT PAYMENT

* DRAGONFLY THERAPEUTICS - CO WILL GRANT BRISTOL MYERS OPTION TO LICENSE EXCLUSIVE WORLDWIDE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS TO MULTIPLE CANDIDATES Source text for Eikon: Further company coverage:

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