BRIEF-Dropbox And Google Cloud Partner To Deliver Cross-Platform Integrations

March 1 (Reuters) - Dropbox Inc:
* DROPBOX AND GOOGLE CLOUD PARTNER TO DELIVER CROSS-PLATFORM INTEGRATIONS
* DROPBOX - TO DEVELOP CROSS-PLATFORM INTEGRATIONS THAT CONNECT G SUITE CLOUD PRODUCTIVITY TOOLS, CONTENT WITH ITS GLOBAL COLLABORATION PLATFORM
* DROPBOX SAYS INTEGRATIONS ARE EXPECTED TO BE AVAILABLE STARTING IN H2 2018
* DROPBOX - COLLABORATION WILL PROVIDE USERS WITH NATIVE ACCESS TO DROPBOX AND G SUITE FUNCTIONALITY
* DROPBOX - CROSS-PLATFORM INTEGRATIONS THAT CONNECT G SUITE CLOUD PRODUCTIVITY TOOLS AND CONTENT TO BE MADE ACCESSIBLE FOR ALL DROPBOX USERS Source text for Eikon: Further company coverage: