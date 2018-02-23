FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Pyeongchang 2018
The Trump Effect
Politics
North Korea
Earnings
Myanmar
Funds News
February 23, 2018 / 8:51 PM / a day ago

BRIEF-Dropbox Reports 2017 Pro Forma Net Loss Per Share Of $0.21

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 23 (Reuters) - Dropbox Inc:

* DROPBOX REPORTS 2017 REVENUE OF $1.11 BILLION VERSUS $844.8 MILLION

* DROPBOX REPORTS 2017 PRO FORMA NET LOSS PER SHARE OF $0.21

* DROPBOX REPORTS 11 MILLION PAYING USERS AS OF DEC 31, 2017 VERSUS 8.8 MILLION AS OF DEC 31, 2016

* DROPBOX SAYS CEO ANDREW HOUSTON‘S 2017 TOTAL COMPENSATION WAS $110.2 MILLION, INCLUDING $109.6 MILLION OF STOCK AWARDS

* DROPBOX SAYS CO-FOUNDER ARASH FERDOWSI'S 2017 TOTAL COMPENSATION WAS $47.3 MILLION, INCLUDING $46.7 MILLION OF STOCK AWARDS Source text: (bit.ly/2HISTH8)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.