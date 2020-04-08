Healthcare
April 8, 2020 / 7:07 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-DS Smith Says Performance For FY2020 Anticipated To Be In Line With Co's Current Expectations

1 Min Read

April 8 (Reuters) - DS Smith PLC:

* DS SMITH - PERFORMANCE FOR FINANCIAL YEAR ANTICIPATED TO BE IN LINE WITH OUR CURRENT EXPECTATIONS.

* DS SMITH - BOARD HAS DECIDED IT IS PRUDENT TO NO LONGER PAY INTERIM DIVIDEND DUE FOR PAYMENT ON 1 MAY 2020

* DS SMITH - EXECUTIVE DIRECTORS WILL BE WAIVING THEIR RIGHTS TO ANY ANNUAL BONUS IN RESPECT OF CURRENT YEAR.

* DS SMITH - ANTICIPATE OUR NET DEBT TO EBITDA RATIO AT 30 APRIL 2020 TO BE AROUND OUR MEDIUM TERM TARGET OF 2.0 Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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