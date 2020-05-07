BRIEF-DSM Reports Stable EBITDA For Q1, Suspends Outlook

May 7 (Reuters) - KONINKLIJKE DSM NV:
* ADJUSTED NET PROFIT UP 8% TO EUR 216M. NET PROFIT: EUR 168M
* STRONG ADJUSTED NET OPERATING FREE CASH FLOW OF EUR 151M, UP 152%
* OUTLOOK 2020: EXPECTS NUTRITION TO DELIVER AT LEAST MID-SINGLE DIGIT INCREASE IN ADJUSTED EBITDA, BUT GIVEN CURRENT LIMITED VISIBILITY IN MATERIALS OVERALL EARNINGS OUTLOOK IS SUSPENDED AT THIS TIME
* DSM ESTIMATES THAT NUTRITION OVERALL SAW A SLIGHT INCREASE OF ABOUT 1% ON ITS Q1 SALES FROM COVID-19
* MATERIALS SAW NEGATIVE IMPACT OF ABOUT 7% OF SALES WITH MAIN EFFECT AT END OF QUARTER AS CUSTOMERS’ OPERATIONS WERE SEVERELY IMPACTED BY COVID-19 MEASURES
* Q1 GROUP SALES EUR 2.29 BILLION VERSUS EUR 2.29 BILLION YEAR AGO
* TAKING ACTIONS IN MATERIALS TO LIMIT CAPITAL EXPENDITURE AND OPERATING COSTS TO PROTECT EARNINGS AND CASHFLOW WITHOUT COMPROMISING MEDIUM- AND LONG-TERM POTENTIAL OF BUSINESSES
* STRONG BALANCE SHEET AND AVAILABLE LIQUIDITY, WITH Q1 2020 NET DEBT TO EBITDA OF 0.8X
* DSM BELIEVES IT PRUDENT TO PAUSE REMAINDER OF ITS EUR 1 BILLION SHARE BUY-BACK PROGRAM, LAUNCHED IN 2019
* DSM’S DIVIDEND PROPOSAL FOR APPROVAL AT ITS AGM ON 8 MAY 2020 REMAINS EUR 2.40 PER SHARE, AS COMMUNICATED IN FEBRUARY 2020, UP 4% VERSUS 2019
* WILL CONTINUE TO REINVEST CAPITAL INTO DRIVING ORGANIC GROWTH VIA DISCIPLINED CAPEX
* BELIEVES IT PRUDENT TO PAUSE REMAINDER OF EUR 1 BILLION SHARE BUY-BACK PROGRAM, LAUNCHED IN 2019, AS PRECAUTION GIVEN CURRENT ENVIRONMENT Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)