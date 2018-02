Feb 7 (Reuters) - Dsp Group Inc:

* DSP GROUP INC - SEES Q1 2018 NON- GAAP REVENUE IN RANGE OF $27 MILLION- $29 MILLION

* DSP GROUP INC - SEES Q1 2018 NON- GAAP GROSS MARGIN IN RANGE OF 46%- 49 %

* DSP GROUP INC - SEES Q1 2018 NON-GAAP LPS IN RANGE OF $0.01- $0.03