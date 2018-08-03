FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Switzerland Market Report
August 3, 2018 / 4:55 AM / Updated 13 minutes ago

BRIEF-Dufry AG Posts H1 Organic Growth At 5.5 Pct

Reuters Staff

1 Min Read

Aug 3 (Reuters) - Dufry AG:

* IN H1 OF 2018, TURNOVER GREW BY 7.2% AND ORGANIC GROWTH REACHED 5.5% SUPPORTED BY GOOD GROWTH IN MOST REGIONS

* WITH EBITDA MARGIN IMPROVING 50 BPS DURING FIRST HALF YEAR 2018, AND REACHING 11.3% VERSUS 10.8% YEAR AGO

* H1 TURNOVER GREW BY 7.2% TO CHF 4,097.1 MILLION FROM CHF 3,821.3 MILLION IN SAME PERIOD IN 2017

* EBITDA CONTINUED EXPANDING DURING H1 OF 2018 AND REACHED CHF 464.1 MILLION, REPRESENTING A GROWTH OF 12.9% YOY

* EBIT GREW BY 38.4% AND REACHED CHF 124.6 MILLION IN FIRST SIX MONTHS OF 2018 COMPARED TO CHF 90.0 MILLION YEAR AGO

* EXPECTS MARKET CONDITIONS TO REMAIN POSITIVE SUPPORTED BY A HEALTHY GROWTH OF PASSENGERS GLOBALLY

* GOING FORWARD AIMS TO CONTINUING WITH DIVIDEND PAYMENT Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.