Switzerland Market Report
January 18, 2019 / 6:18 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Dufry Announces Reorganisation Measures, Appoints Yves Gerster New CFO

1 Min Read

Jan 18 (Reuters) - Dufry AG:

* WITH NEW ORGANIZATION TO FOSTER FULL CUSTOMER FOCUS AND DRIVE ORGANIC GROWTH GENERATION

* REORGANIZATION OF GEOGRAPHICAL BUSINESS INTO FOUR DIVISIONS COMBINING CURRENT DIVISIONS 1 AND 2 INTO A NEW DIVISION EUROPE & AFRICA

* NEW MEMBERS JOINING GLOBAL EXECUTIVE COMMITTEE AND APPOINTMENT OF NEW CFO

* ANDREAS SCHNEITER, CFO, HAS RESIGNED FOR PERSONAL REASONS AND WILL STEP DOWN FROM HIS POSITION ON 31. MARCH 2019

* YVES GERSTER APPOINTED NEW CFO FROM 1. APRIL 2019

* TO RESUME SMALL AND MEDIUM SIZE M&A ACTIVITIES IN 2019 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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