Switzerland Market Report
April 23, 2020 / 5:20 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Dufry Combined Offering ABB + Convertible Bonds Bookrunner Says Books Covered On Both Transactions

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April 23 (Reuters) - Dufry Combined Offering ABB + Convertible Bonds Bookrunner:

* BLOCK TRADE - DUFRY COMBINED OFFERING: ABB + CONVERTIBLE BONDS: BOOKRUNNER SAYS BOOKS COVERED ON BOTH TRANSACTIONS FURTHER UPDATES TO FOLLOW

* BLOCK TRADE - DUFRY COMBINED OFFERING: ABB + CONVERTIBLE BONDS: BOOKRUNNER SAYS SYNDICATE HAS ANNOUNCED BOOKS ARE COVERED ON BOTH TRANSACTIONS

* BLOCK TRADE - DUFRY COMBINED OFFERING: ABB + CONVERTIBLE BONDS: BOOKRUNNER SAYS FURTHER UPDATES TO FOLLOW Further company coverage:

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