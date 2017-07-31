BRIEF-Dufry Q2 organic reached 8.9 pct

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July 31 (Reuters) - DUFRY AG:
* TURNOVER GREW BY 5.8% AND REACHED CHF 3,821.3 MILLION IN FIRST HALF OF 2017
* ORGANIC GROWTH ACCELERATED FURTHER IN Q2 AND REACHED 8.9%
* NET EARNINGS REACHED CHF -0.9 MILLION FOR HALF YEAR 2017, AN IMPROVEMENT OF CHF 57.6 MILLION VERSUS SAME PERIOD LAST YEAR
* GROSS PROFIT MARGIN REACHED 59.5% IN FIRST HALF OF 2017, IMPROVING BY 110 BASIS POINTS FROM 58.4% IN PREVIOUS YEAR
* IS CURRENTLY CONSIDERING AN INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO) OF ITS NORTH AMERICAN BUSINESS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)