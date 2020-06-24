Switzerland Market Report
June 24, 2020 / 5:09 AM / in an hour

BRIEF-Dufry To Implement A Global Restructuring Program

1 Min Read

June 24 (Reuters) - DUFRY AG:

* TO IMPLEMENT A GLOBAL RESTRUCTURING PROGRAM

* PROGRAM AIMS AT REDUCING PERSONNEL EXPENSES BY 20% TO 35% REFLECTING THE DIFFERENT SCENARIOS OF POTENTIAL SALES DECLINES BETWEEN 40% TO 70%

* REDUCTION IN PERSONNEL EXPENSES INCLUDES EARLY RETIREMENTS, HOLD-BACKS OF SEASONAL STAFF EMPLOYMENT, CONTRIBUTIONS FROM GOVERNMENT SUPPORT SCHEMES AS WELL AS THE REDUCTION OF POSITIONS ACROSS ALL ORGANIZATIONAL LEVELS AND GEOGRAPHIES

* COMPANY PLANS TO IMPLEMENT THESE MEASURES BETWEEN JUNE AND OCTOBER 2020 Source text - bit.ly/2Z4FR0o Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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