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April 13, 2018 / 12:51 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Dundee Precious Metals Reports Q1 Production Results

Reuters Staff

1 Min Read

April 13 (Reuters) - Dundee Precious Metals Inc:

* DUNDEE PRECIOUS METALS ANNOUNCES FIRST QUARTER 2018 PRODUCTION RESULTS AND PROVIDES NOTICE OF FIRST QUARTER 2018 FINANCIAL RESULTS

* REMAIN ON BUDGET WITH CONSTRUCTION AT KRUMOVGRAD GOLD PROJECT

* PRODUCTION OF FIRST CONCENTRATE FROM KRUMOVGRAD GOLD PROJECT ON TRACK FOR Q4 OF 2018

* ORE MILLED & METALS PRODUCTION AT CHELOPECH,CONCENTRATE SMELTED AT TSUMEB IN Q1 2018 TRACKING IN LINE WITH CO’S 2018 GUIDANCE

* CONSOLIDATED 2018 GUIDANCE FOR ORES MILLED BETWEEN 2.1 MLN TONNES - 2.2 MLN TONNES

* Q1 CHELOPECH ORE MILLED 558,100 TONNES Source text for Eikon: Further company coverage:

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