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February 20, 2018 / 7:18 AM / in 10 hours

BRIEF-Dunelm Group Expects FY Operating Costs To Grow Slightly Ahead Of Sales

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 20 (Reuters) - Dunelm Group Plc:

* INTERIM DIVIDEND UP 7.7 PERCENT TO 7 PENCEPER SHARE

* H1 ‍EBTIDA (POST EXCEPTIONAL ITEMS) OF £76.4M UP 7% YEAR-ON-YEAR​

* ‍INTERIM DIVIDEND INCREASED BY 7.7% TO 7.0 PENCE PER SHARE (FY17: 6.5 PENCE PER SHARE)​

* H1 PBT PRE-EXCEPTIONAL ITEMS DOWN 8.0% TO £60.0M, AND UP 0.7% TO £56.3M POST-EXCEPTIONAL COSTS

* GOOD SALES GROWTH; 6.0% LIKE-FOR-LIKE (LFL) SALES GROWTH, INCLUDING STORE LFL SALES GROWTH OF 3.5%, AND 18.4% TOTAL GROWTH IN H1

* WE ARE BUILDING TOWARDS OUR MEDIUM TERM REVENUE TARGET OF £2BN, OF WHICH 30-40% WILL BE ONLINE

* OUR GROSS MARGIN IS EXPECTED TO BE MORE STABLE IN SECOND HALF

* WE EXPECT OPERATING COSTS TO GROW SLIGHTLY AHEAD OF SALES IN FULL YEAR Source text for Eikon: Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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