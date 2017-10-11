FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Dunelm says ‍total revenue for q1 up 24.8 pct
Sections
Featured
Nursing crisis strains hospitals
U.S.
Nursing crisis strains hospitals
Dow 23,000 whets risk appetite
exchange-traded funds
Dow 23,000 whets risk appetite
GE vows 'sweeping change' as profit falls
GE vows 'sweeping change' as profit falls
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Consumer Goods and Retail
October 11, 2017 / 6:21 AM / in 10 days

BRIEF-Dunelm says ‍total revenue for q1 up 24.8 pct

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 11 (Reuters) - Dunelm Group Plc:

* ‍TOTAL REVENUE FOR Q1 ROSE BY 24.8% TO £247.9M​

* Q1 ‍TOTAL LIKE-FOR-LIKE (LFL) REVENUE GREW BY 9.3%.​

* ‍“WE CONTINUE TO OUTPERFORM HOMEWARES MARKET”​

* “‍INTEGRATION OF WORLDSTORES BUSINESS CONTINUES ON PLAN”​

* ‍OUR GROUP GROSS MARGIN IN QUARTER WAS IN LINE WITH OUR EXPECTATIONS, BEING 220BPS LOWER THAN LAST YEAR FOR TWO REASONS​

* ‍FOR FULL YEAR WE EXPECT DUNELM GROSS MARGIN, COMBINING STORE AND ONLINE, TO BE IN LINE WITH PRIOR YEAR​

* ‍OPENED FIVE NEW STORES IN Q1, TAKING OUR SUPERSTORE FOOTPRINT TO 165 STORES​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Bengaluru Newsroom: +91 80 6749 1136)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.