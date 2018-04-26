BRIEF-Dunkin' Brands Reports Q1 Earnings Per Share $0.57

April 26 (Reuters) - Dunkin’ Brands Group Inc:
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.53 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* QTRLY DUNKIN’ DONUTS U.S. COMPARABLE STORE SALES DECLINE OF 0.5%
* QTRLY BASKIN-ROBBINS U.S. COMPARABLE STORE SALES DECLINE OF 1.0%
* IS UPDATING AND REITERATING CERTAIN TARGETS REGARDING ITS 2018 PERFORMANCE
* CONTINUES TO EXPECT APPROXIMATELY ONE PERCENT COMPARABLE STORE SALES GROWTH FOR DUNKIN’ DONUTS U.S. IN 2018
* CONTINUES TO EXPECT LOW-TO-MID SINGLE DIGIT REVENUE GROWTH FOR FISCAL YEAR 2018
* DUNKIN’ BRANDS - CONTINUES TO EXPECT HIGH-SINGLE DIGIT PERCENT OTHER REVENUE GROWTH DRIVEN BY CONSUMER PACKAGED GOODS FOR FISCAL 2018
* NOW EXPECTS 2018 GAAP DILUTED EARNINGS PER SHARE OF $2.49 TO $2.58
* DUNKIN’ BRANDS - CONTINUES TO EXPECT 2018 ICE CREAM MARGIN DOLLARS TO BE FLAT COMPARED TO 2017 FROM A PROFIT DOLLAR STANDPOINT
* SEES 2018 DILUTED ADJUSTED EARNINGS PER SHARE OF $2.69 TO $2.74
* 2018 GUIDANCE DOES NOT INCLUDE ANY IMPACT FROM $100 MILLION INVESTMENT IN BLUEPRINT FOR DUNKIN’ DONUTS U.S. GROWTH
* CONTINUES TO EXPECT A FIVE PERCENT REDUCTION TO G&A EXPENSE IN 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: