FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
April 26, 2018 / 10:35 AM / in 2 hours

BRIEF-Dunkin' Brands Reports Q1 Earnings Per Share $0.57

Reuters Staff

2 Min Read

April 26 (Reuters) - Dunkin’ Brands Group Inc:

* Q1 EARNINGS PER SHARE $0.57

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.53 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* QTRLY DUNKIN’ DONUTS U.S. COMPARABLE STORE SALES DECLINE OF 0.5%

* QTRLY BASKIN-ROBBINS U.S. COMPARABLE STORE SALES DECLINE OF 1.0%

* QTRLY REVENUES $301.3 MILLION VERSUS $296.4 MILLION

* IS UPDATING AND REITERATING CERTAIN TARGETS REGARDING ITS 2018 PERFORMANCE

* Q1 REVENUE VIEW $303.1 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* CONTINUES TO EXPECT APPROXIMATELY ONE PERCENT COMPARABLE STORE SALES GROWTH FOR DUNKIN’ DONUTS U.S. IN 2018

* CONTINUES TO EXPECT LOW-TO-MID SINGLE DIGIT REVENUE GROWTH FOR FISCAL YEAR 2018

* DUNKIN’ BRANDS - CONTINUES TO EXPECT HIGH-SINGLE DIGIT PERCENT OTHER REVENUE GROWTH DRIVEN BY CONSUMER PACKAGED GOODS FOR FISCAL 2018

* NOW EXPECTS 2018 GAAP DILUTED EARNINGS PER SHARE OF $2.49 TO $2.58

* DUNKIN’ BRANDS - CONTINUES TO EXPECT 2018 ICE CREAM MARGIN DOLLARS TO BE FLAT COMPARED TO 2017 FROM A PROFIT DOLLAR STANDPOINT

* SEES 2018 DILUTED ADJUSTED EARNINGS PER SHARE OF $2.69 TO $2.74

* 2018 GUIDANCE DOES NOT INCLUDE ANY IMPACT FROM $100 MILLION INVESTMENT IN BLUEPRINT FOR DUNKIN’ DONUTS U.S. GROWTH

* GLOBAL SYSTEMWIDE SALES GROWTH OF 5.1% IN Q1

* CONTINUES TO EXPECT A FIVE PERCENT REDUCTION TO G&A EXPENSE IN 2018 Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.