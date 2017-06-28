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BRIEF-Dutch State reduces stake in ABN AMRO Group to 63 pct
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June 28, 2017 / 5:18 AM / in 2 months

BRIEF-Dutch State reduces stake in ABN AMRO Group to 63 pct

1 Min Read

June 28 (Reuters) - ABN AMRO GROUP NV:

* Reg-Dutch State Reduces Stake in Abn Amro Group to 63%

* Abn Amro Will Not Receive Any of Transaction Proceeds

* NLFI, ON BEHALF OF DUTCH STATE, HAS AGREED TO SELL 65 MILLION DEPOSITARY RECEIPTS IN ABN AMRO FOR EUR 22,75 PER DEPOSITARY RECEIPT

* FOLLOWING SETTLEMENT OF TRANSACTION, STAKE OF NLFI WILL DECREASE FROM 70% TO 63%.

* NLFI AGREED WITH JOINT BOOKRUNNERS THAT REMAINING SHARES IN ABN AMRO HELD BY NLFI WILL BE SUBJECT TO LOCK-UP PERIOD OF 60 CALENDAR DAYS FOLLOWING SETTLEMENT OF TRANSACTION Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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