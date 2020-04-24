Healthcare
April 24, 2020 / 6:45 AM / in 2 hours

BRIEF-DWF Group Says Secured In Principle Agreement To Raise Committed Revolving Credit Facilities

1 Min Read

April 24 (Reuters) - DWF Group PLC:

* DWF GROUP PLC - DWF ENHANCES LIQUIDITY POSITION

* DWF GROUP - SECURED IN PRINCIPLE AGREEMENT TO RAISE COMMITTED REVOLVING CREDIT FACILITIES & RELAXATION OF CERTAIN COVENANTS WITH ITS LENDERS

* DWF GROUP PLC - AGREEMENT WILL RESULT IN A SECONDARY RCF OF £15M, IN ADDITION TO GROUP’S EXISTING RCF OF £80M

* DWF GROUP PLC - AS A RESULT OF THIS ADDITIONAL FACILITY, GROUP WILL HAVE ACCESS TO WORKING CAPITAL FACILITIES OF £122M Source text for Eikon: Further company coverage:

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