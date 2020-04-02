BRIEF-DXB Entertainments Temporary Suspension Of Theme Park Operations Will Be extended

April 2 (Reuters) - DXB ENTERTAINMENTS:
* TEMPORARY SUSPENSION OF THEME PARK OPERATIONS WILL BE EXTENDED
* SUSPENSION WILL BE EXTENDED UNTIL SUCH TIME SITUATION IS RE—EVALUATED
* COVID-19 WILL HAVE A MATERIAL IMPACT ON 2020 RESULTS
* ALSO EXTENDS SUSPENSION OF OPERATIONS AT LAPITA AND RIVERLAND DUBAI
* WILL TAKE OPPORTUNITY TO UNDERTAKE ITS ANNUAL ROUTINE MAINTENANCE CYCLE, IN READINESS FOR RE-OPENING
* DISCUSSIONS WITH LOAN FINANCIERS WITH REGARD AED 4.2 BILLION SYNDICATED LOAN FACILITY HAVE NOW CONCLUDED
* FOR A PERIOD OF 15 MONTHS, A SIGNIFICANT PROPORTION OF INTEREST / PROFIT DUE WILL BE DEFERRED
* TO DELAY OPENING OF LEGOLAND HOTEL FROM JUNE 2020 TO 04 2020
* IN PROCESS OF IMPLEMENTING A NUMBER OF ADDITIONAL TEMPORARY MEASURES TO MITIGATE IMPACT OF SUSPENSION OF OPERATIONS
* RENEGOTIATION OF SUPPLIER AGREEMENTS, AN IMMEDIATE REDUCTION IN MARKETING SPEND AND A SUSPENSION OF OUTSOURCE ARRANGEMENTS Source text for Eikon: Further company coverage: