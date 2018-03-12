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March 12, 2018 / 12:10 PM / in 21 hours

BRIEF-DXP Enterprises Files For Non-Timely 10-K

Reuters Staff

1 Min Read

March 12 (Reuters) - DXP Enterprises Inc:

* DXP ENTERPRISES FILES FOR NON-TIMELY 10-K - SEC FILING‍​

* DXP ENTERPRISES INC SAYS EXPECTS TO REPORT REVENUE GROWTH OF ABOUT 7% OR $1.0 BILLION FOR THE FISCAL YEAR ENDED DECEMBER 31, 2017

* DXP ENTERPRISES INC SAYS WILL REPORT POSITIVE EARNINGS PER SHARE FOR THE FULL YEAR AND FOURTH QUARTER ENDING DECEMBER 31, 2017

* DXP ENTERPRISES INC SAYS EXPECTS TO FILE ANNUAL REPORT ON FORM 10-K WITH AUDITED FINANCIAL STATEMENTS, NO LATER THAN APRIL 2 Source: (bit.ly/2IiVPuw) Further company coverage:

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