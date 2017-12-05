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BRIEF-Dynagas Lng reports Q3 earnings per share $0.06
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#Market News
December 5, 2017 / 2:15 PM / in an hour

BRIEF-Dynagas Lng reports Q3 earnings per share $0.06

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 5 (Reuters) - Dynagas Lng Partners Lp:

* REPORTS RESULTS FOR THE THREE AND NINE MONTHS ENDED SEPTEMBER 30, 2017

* Q3 EARNINGS PER SHARE $0.06

* Q3 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.17 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* DYNAGAS LNG PARTNERS - QTRLY ADJUSTED EARNINGS PER COMMON UNIT OF $0.15

* - QTRLY VOYAGE REVENUES WERE $33.5 MILLION COMPARED TO $43.1 MILLION LAST YEAR

* - AS OF DECEMBER 5, 2017, PARTNERSHIP‘S CONTRACTED REVENUE BACKLOG ESTIMATE WAS APPROXIMATELY $1.46 BILLION

* Q3 REVENUE VIEW $35.4 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

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