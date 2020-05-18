Healthcare
May 18, 2020 / 10:20 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Dynavax Says Intend To Provide Update On Early-Stage Collaborations Regarding Potential Development Of COVID-19 Vaccine

1 Min Read

May 18 (Reuters) - Dynavax Technologies Corp:

* DYNAVAX TECHNOLOGIES - ON MAY 19, INTENDS TO PROVIDE UPDATE ON EARLY-STAGE COLLABORATIONS REGARDING POTENTIAL DEVELOPMENT OF A VACCINE FOR COVID-19

* DYNAVAX TECHNOLOGIES - EXPECTS ONE OR MORE OF COLLABORATION PARTNERS TO COMMENCE A PHASE 1 CLINICAL TRIAL OF POTENTIAL COVID-19 VACCINE AS SOON AS JULY

* DYNAVAX - IF CO IS UNABLE TO GET OR ENFORCE PROPRIETARY RIGHTS IN CPG-1018, IT MAY BE UNABLE TO REALIZE COMMERCIAL BENEFIT FROM COVID-19 VACCINE DEVELOPMENT Source text: (bit.ly/2TgiC18) Further company coverage:

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