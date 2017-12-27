FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Venezuela
Net Neutrality
The Trump Effect
North Korea
Moments of Innovation
Media
Energy & Environment
Cyber Risk
Investigates
Breakingviews
Future of Money
#Market News
December 27, 2017 / 9:57 PM / Updated 36 minutes ago

BRIEF-Dynex Capital Says Entered Amendment No 1 To Amended & Restated Equity Distribution Agreement

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 27 (Reuters) - Dynex Capital Inc:

* DYNEX CAPITAL SAYS ENTERED AMENDMENT NO 1 TO AMENDED & RESTATED EQUITY DISTRIBUTION AGREEMENT DATED MARCH 31 BETWEEN CO & JMP SECURITIES - SEC FILING

* DYNEX CAPITAL - AMENDMENT INCREASES NUMBER OF SHARES OF COMMON STOCK, PAR VALUE $0.01/SHARE, OF CO THAT CO MAY OFFER AND SELL UNDER AMENDED AGREEMENT

* DYNEX CAPITAL - ‍PURSUANT TO AMENDED AGREEMENT, ON/AFTER DEC 27, CO MAY OFFER AND SELL UP TO 10 MILLION SHARES FROM TIME TO TIME THROUGH AGENT Source text (bit.ly/2Cb1N0p) Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.